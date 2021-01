Coronavirus, giornata nera: 8 vittime, 2 al Trasimeno | I contagi nei comuni

Magione ai vertici per i tassi di contagio, Chiodini: "Non c'è motivo per chiudere le scuole"

Coronavirus, giornata nera in Umbria, con 8 vittime in un solo giorno. I nuovi positivi sono 257, i guariti sono stati 182. Con i positivi che in Umbria sono 4304.

Covid in Umbria,

il bollettino della protezione civile

Due vittime al Trasimeno

Due delle vittime sono nel comprensorio del Trasimeno, a Magione e a Corciano.

Magione, dibattito sulle scuole

La vittima di Magione è una persona anziana, ricoverata da alcuni giorni in ospedale. Si tratta della decima vittima dall’inizio della pandemia.

Altri 15 casi nell’ultimo giorno fanno salire a 164 il numero degli attualmente positivi al Coronavirus a Magione. Sedici i ricoverati, di cui 3 in terapia intensiva. Attualmente Magione è il secondo comune in Umbria per percentuale si positivi (11,08 ogni mille abitanti).

Il sindaco Giacomo Chiodini invita la popolazione alla prudenza, ma replica al consigliere di opposizione Francesco Rubeca che aveva invocato provvedimenti straordinari, ipotizzando anche la chiusura delle scuole. “Non c’è motivo per chiudere le scuole materne, elementari e medie – scrive Chiodini – aperte in questo momento in tutta Italia. Non ci sono classi in quarantena in nessun plesso. Certamente questo luogo così importante va mantenuto sicuro: quindi coloro che hanno dubbi sullo stato di salute complessivo del nucleo familiare (contatti a rischio, convivente in isolamento, attesa per l’esito del tampone, etc.) non devono mandare i propri figli a scuola“. Chiodini ricorda anche che il sindaco non ha la facoltà di istituire la “zona rossa”.

Monitorata con attenzione la situazione dei contagi a Casa Serena.

I contagi nei comuni del Trasimeno

A Castiglione del Lago 6 nuovi casi positivi portano a 72 i contagiati dal Covid. C’è un quarto ricovero; uno dei pazienti è in terapia intensiva.

Cinque nuovi positivi a Città della Pieve, dove i contagiati sono 36, di cui 2 ricoverati in ospedale.

A Corciano, dove si è registrato l’altro decesso del comprensorio, sono 6 i nuovi casi positivi. I pazienti Covid ricoverati in ospedale sono 18, di cui 5 in terapia intensiva.

Restano 4 i positivi a Paciano e 17 a Piegaro. Nel comune di Panicale c’è stato un nuovo contagio, ma 5 positivi fanno scendere a 16 gli attualmente positivi. C’è stato però un secondo ricovero.

Tre nuovi positivi a Passignano, dove i contagiati (2 i guariti) sono 27, di cui 4 ricoverati in ospedale.

Quattro nuovi contagiati a Tuoro, dove i positivi al Coronavirus salgono a 34 (con un terzo ricovero in ospedale).