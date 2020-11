Coronavirus, Foligno respira: +2 positivi. La situazione del comprensorio

Il comprensorio, dopo la morsa dell’aumento dei contagi da Coronavirus degli ultimi giorni, respira. E così si registrano +6 a Bevagna, per un totale di 65, +2 a Foligno per un totale di 552, 40 a Gualdo Cattaneo (+7). A Montefalco +7, per un totale di 66, stabili i contagi a Nocera Umbra, dove i positivi sono 14 e nessun nuovo contagiato.

Coronavirus: si allenta la morsa del contagio

A Spello un miglioramento, con tre guariti e quindi 100 attualmente positivi. A Trevi c’è l’aumento più grande: +12 e un totale di 96 attualmente positivi. A Valtopina un positivo in più.