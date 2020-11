Coronavirus, due vittime in due giorni a Trevi. A Foligno +32 positivi

Due vittime per il coronavirus in due giorni a Trevi. Due giorni terribili per la città del sindaco Bernardino Sperandio, che piange due trevani scomparsi a causa del Covid. Uno ieri: “un concittadino molto anziano, la cui scomparsa ci addolora – ha scritto il sindaco Bernardino Sperandio – giungano alla sua famiglia le mie più sentite condoglianze e quelle di tutta l’amministrazione comunale”.

L’appello del sindaco Sperandio per i trevani

I positivi a Trevi sono ormai 84, (con 6 guariti da ieri, tre positivi in più e due vittime in due giorni) un dato importante che fa lanciare un nuovo allarme al sindaco: “Continuiamo anche a ricevere notizia dall’autorità sanitaria di nuovi positivi a Trevi, segno probabilmente che non stiamo applicando al meglio tutte le cautele previste. Dobbiamo uscire solo per necessità: lavoro, salute, scuola.Il resto lo dobbiamo rimandare a tempi migliori, altrimenti non piegheremo mai la curva del contagio“.

Coronavirus: i casi comune per comune

Complessivamente, i numeri sono in aumento su tutto il territorio. A Bevagna +10, per un totale di 59. A Foligno +32 per un totale di 550 casi. A Gualdo Cattaneo +9, con 33 casi. A Montefalco 59 e +4 rispetto al giorno precedente. A Nocera Umbra il totale dei positivi è 14. A Spello 103, stabili da ieri. A Valtopina due guarigioni e i positivi scendono a 4.