Coronavirus, decreto quadro del Governo sulle regole per riaprire dal 18 maggio | Ma i divieti tra Regioni restano fino al 2 giugno: è scontro

Il Governo sta per varare il decreto legge quadro per la riapertura di negozi, parrucchieri, bar e ristoranti e altre attività dal 18 maggio, ma i confini regionali restano chiusi fino al 2 giugno causa Coronavirus.

Nel confronto di questa mattina con i governatori, il premier Conte e i ministri Boccia e Speranza hanno spiegato le intenzioni dell’Esecutivo. Al posto del Dpcm i protocolli (sulla base delle linee guida già stilate da Inail e Istituto superiore della sanità) saranno contenuti in un decreto legge quadro sul contenimento del Covid-19.

Molti governatori, recependo le proteste delle associazioni di categoria, hanno contestato alcune delle regole indicate dall’Inal. Soprattutto in merito alle distanze di sicurezza, variabili a seconda dell’attività, del luogo e della condizione.

In caso di non rispetto delle regole di sicurezza si potrà arrivare alla chiusura dell’esercizio o dell’attività “da 5 a 30 giorni”.

Lo prevede la bozza di decreto del governo sulle riaperture. “Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presente decreto- si legge- sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 19 del 2020.

Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Per l’accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto.

Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. All’atto dell’accertamento delle violazioni ci cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente- continua l’articolo 2 della bozza relativo alle sanzioni- può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria e’ applicata nella misura massima”.

Infine si specifica che “il prefetto assicura l’esecuzione delle misure disposte da autorità statali, nonché monitora l’attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti”.

Più potere alle Regioni

Un testo dove si inverte la responsabilità: decidono le Regioni le riaperture delle attività, con la possibilità di ritardarle oltre il 18 maggio.

Ma il Governo, sulla base del monitoraggio coordinato dal Ministero della sanità ( i cui dati sono però ancora parziali) può prevedere misure restrittive per alcune zone dove si riscontrassero alti indici di contagio o nel rapporto con la disponibilità delle strutture sanitarie.

Il monitoraggio delle Regioni

“Per garantire lo svolgimento delle attività economiche e produttive in condizioni di sicurezza – si legge ancora nel documento sottoposto ai governatori – le regioni monitorano con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale”.

I dati del monitoraggio “sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute, all’Istituto superiore di sanita’ e al comitato tecnico-scientifico. In relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, puo’ introdurre, anche nell’ambito delle attivita’ economiche e produttive svolte nel territorio regionale, misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19”

I confini regionali: il nodo

Ma tra Governo e Regioni (soprattutto quelle del nord) è scontro sulla riapertura della mobilità tra i confini regionali. Il Governo intende mantenere il divieto (che non sussiste per motivi di lavoro, sanitari o di necessità) fino a dopo la festa del 2 giugno. Perché gli esperti considerano gli spostamenti tra regioni ancora molto pericolosi per la diffusione del virus.

Nel testo della bozza del decreto si legge “fino al 2 giugno 2020 sono vietati i trasferimenti e gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza“.

Dal 3 giugno “gli spostamenti sul territorio nazionale possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalita’ al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree“.

Le Regioni vogliono riaprire prima i confini regionali. Il blocco, infatti, impedisce la ripresa, pur parziale, di alcuni settori economici, come quello del turismo.

Per non parlare dei disagi nei comuni di confine. Come ad esempio tra Castiglione del lago e Chiusi, con affetti divisi dal confine regionale pur a pochi km di distanza. O nell’Alto Tevere. O ancora nella zona orientale e meridionale dell’Umbria, al confine con il Lazio.

Divieti di spostamenti che alcuni governatori intendono aggirare attraverso accordi bilaterali tra Regioni limitrofe.

Misure restrittive locali

Le Regioni avrebbero poi la possibilità di adottare misure restrittive. E questo apre nuovi interrogativi, viste le diverse ordinanze assunte dai vari governatori per regolamentare l’ingresso nella propria regione.

Stop assoluto per chi è in quarantena

Ovviamente, restano le limitazioni assolute di movimento per chi è in quarantena: “È fatto divieto assoluto di mobilita’ dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultati positivi al virus, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria”.

Si attende ora la decisione del Consiglio dei ministri e le conseguenti decisioni delle Regioni.

(Notizia in aggiornamento)