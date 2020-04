Coronavirus, come togliersi i guanti senza infettarsi IL VIDEO

Alleati contro il Coronavirus, insieme alle mascherine, sono anche i guanti monouso. Il virus, infatti, può depositarsi anche sugli oggetti. Per qualche ora o addirittura per due, tre giorni su alcune superfici, secondo alcuni studi. L’uso di guanti monouso può quindi evitare di infettare gli oggetti e di essere da questi infettati. Perché poi, dalle mani, il virus può arrivare alle vie respiratorie o agli occhi.

E’ quindi importante lavarsi spesso le mani, a lungo, con il sapone. Asciugarle carta assorbente e, per chi ne possiede, disinfettarsi con gel a base alcolica.

E quando si esce di casa, utilizzare i guanti monouso. Facendo però attenzione a toglierli nella giusta maniera. Perché altrimenti si rischia di infettare le mani con i guanti contaminati dal Covid. Vanificando la prudenza.

Il modo corretto per togliersi i guanti senza contaminarsi le mani TuttOggi sur Lundi 23 mars 2020

In un video girato a Perugia, un vigile del fuoco mostra il modo corretto di togliere i guanti senza rischiare di contaminarsi le mani.

Come smaltirli

I guanti in lattice o in nitrile, poi, come indica Gesenu, vanno smaltiti correttamente, gettandoli nel sacchetto del residuo secco.

Ovviamente, nel caso di persone contagiate, la procedura è quella indicata dalla Regione Umbria, con il doppio sacchetto sigillato con del nastro adesivo.