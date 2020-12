Coronavirus, il bollettino del 1 dicembre in Umbria - Tuttoggi

Si conferma il trend in discesa di tutti i valori legati alla pandemia di coronavirus in Umbria. Scende sotto a 7mila il numero degli attualmente positivi e si liberano posti letto nelle corsie covid, anche in terapia intensiva-

Di seguito il dettaglio dell’aggironamento:

Nuovi positivi – 144 (7.680 gli attualmente positivi)

(7.680 gli attualmente positivi) Nuovi guariti – 691 (15.857 dall’inizio della pandemia)

(15.857 dall’inizio della pandemia) Nuovi decessi – 8 (415 dall’inizio della pandemia)

(415 dall’inizio della pandemia) Numero tamponi – 4.376 (con una percentuale di positività del 3,29)

Ospedali e terapie intensive

Scendono nuovamente i pazienti ricoverati negli ospedali umbri a causa del virus Sars Cov 2: 426 (+6 rispetto a ieri), di cui 64 in terapia intensiva (-1).

Questa la mappa delle degenze nei reparti Covid dell’Umbria:

Ospedale di Perugia – 118 (16 in terapia intensiva)

– 118 (16 in terapia intensiva) Ospedale Campo (E.I.) – 19

– 19 Ospedale di Terni – 120 (20 in terapia intensiva)

– 120 (20 in terapia intensiva) Ospedale di Foligno – 39 (8 in terapia intensiva)

– 39 (8 in terapia intensiva) Ospedale di Spoleto – 39 (13 in terapia intensiva)

– 39 (13 in terapia intensiva) Ospedale di Città di Castello – 42 (7 in terapia intensiva)

– 42 (7 in terapia intensiva) Ospedale di Branca – 11

– 11 Ospedale MVT Pantalla – 37

I decessi in Umbria

Sono 8 i decessi legati al Covid che nelle ultime 24 ore di persone residenti nei comuni di Foligno (3), Perugia (3), Spoleto (1) e Trevi (1)