Coronavirus, Avigliano comune Covid free | Test e vaccini a tappeto - Tuttoggi

E’ attualmente territorio covid free Avigliano Umbro. Lo annuncia il sindaco, Luciano Conti, che esprime “grande soddisfazione per aver azzerato i casi di positività. Da lunedì – dice ancora – ricominceremo a vivere un po’ di normalità, ancora con restrizioni e disagi, soprattutto per le tante attività presenti nel nostro territorio e sicuramente per tutti i cittadini”.

“Grande lavoro”

“Sono convinto che ognuno di noi sarà responsabile e saprà interpretare al meglio i nuovi contenuti dell’ultimo decreto legge. Grazie a chi sta gestendo il punto vaccinale di Montecastrilli e ai medici di base per il grande lavoro che stanno svolgendo”, conclude Conti. Ad Avigliano Umbro fino al 12 maggio sarà possibile fare test gratuiti e senza prenotazione per tutti i cittadini che lo vorranno.

Test gratuiti anti-Covid

Ogni lunedì ad Avigliano Umbro nella sede della Croce Rossa a vocabolo Rena, ogni mercoledì invece al punto vaccini di Montecastrilli allestito al centro fiere “Don Serafini”. In entrambi i siti ci si può presentare dalle 15 alle 17.