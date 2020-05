Coronavirus, anche oggi nessun caso in Umbria. In 53 attualmente positivi

Anche oggi nessun nuovo caso in Umbria di Coronavirus. Mentre gli attualmente positivi sono solo in 53.

Questi i dati al momento disponibili e aggiornati alle ore 8 di lunedì 25 maggio. Complessivamente 1.430 persone (invariato) in Umbria sono risultate positive al virus Covid-19. Gli attualmente positivi sono 53 (-8).

Morti con Coronavirus fermi a quota 75, ieri solo 199 tamponi

I guariti sono 1302 (+8); risultano 7 clinicamente guariti (-1). I deceduti sono 75 (invariato).

Dei pazienti positivi al Coronavirus, attualmente sono ricoverati in 15 (-2). Di questi 2 (invariato) sono in terapia intensiva.

Le persone in isolamento contumaciale sono 38 (-6). La Regione precisa che l’indicatore è riferito esclusivamente ai positivi isolati.

Nel complesso, entro le ore 8 del 25 maggio, sono stati effettuati 63.899 tamponi (+199).

La dashboard

Maggiori dati e tutte le notizie relative all’emergenza coronavirus sono consultabili su www.regione.umbria.it/coronavirus in cui è stata attivata una dashboard (https://coronavirus.regione.umbria.it/) che fornisce tutti i dati in merito all’evoluzione del Covid-19 in Umbria.

A tale riguardo si precisa che i dati di questa nota sono, come detto, riferiti ed aggiornati alle ore 8 del giorno di riferimento, mentre quelli inseriti nella “Dashboard” del sito istituzionale sono in continuo aggiornamento.

I Comuni con casi positivi

Sono sempre più in Umbria i comuni cosiddetti “Covid-free”. Attualmente si registrano casi ancora positivi al Coronavirus in 18 territori comunali. Si tratta di: Assisi (1), Arrone (1), Città di Castello (8), Giove (1), Gubbio (1), Magione (1), Montecastrilli (1), Montefalco (1), Narni (2), Orvieto (2), Panicale (1), Perugia (3), Piegaro (1), San Gemini (5), Spoleto (1), Stroncone (2), Terni (16), Umbertide (1), oltre a 12 persone residenti fuori regione. I dati sono aggiornati alle ore 9 del 24 maggio e fanno riferimento al comune di residenza. In alcuni casi, dunque, non corrispondono a quelli forniti alle amministrazioni comunali chiamate ad emettere ordinanze contumaciali in base ai domicili delle persone positive.