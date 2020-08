Coronavirus al Trasimeno, 4 nuovi positivi e 4 guariti VIDEO

Coronavirus, al Trasimeno 4 nuovi positivi (considerando anche il caso di Corciano) e 4 guariti nelle ultime 24 ore. E’ in chiaroscuro per il comprensorio del Lago l’ultimo bollettino della protezione civile regionale.

I nuovi casi di Coronavirus

I nuovi casi positivi si riscontrano uno a Panicale (dove i positivi, in totale, sono ora 7), uno a Corciano (dove gli infettati attuali sono 4) e due a Castiglione del Lago (anche qui 4 il computo complessivo).

I due casi di Castiglione

I due casi positivi di Castiglione sono risultati dal tampone effettuato all’aeroporto di Fiumicino dopo un viaggio all’estero. Le persone sono già in isolamento e non hanno avuto contatti con la comunità locale.

La notizia è stata data dal sindaco Matteo Burico, con un video nel quale rassicura la popolazione. “Le persone trovate positive appena scese dall’aereo vengono immediatamente messe in isolamento” spiega il sindaco. Che però invita la cittadinanza alla prudenza e al senso di responsabilità.

Il caso di Città della Pieve

Il caso del ragazzo di Città della Pieve che si è infettato, presumibilmente, dopo una serata in discoteca in Riviera Romagnola non sembra aver provocato nuovi contagi. Importante è stato l’isolamento e l’indagine epidemiologica effettuata. I contatti stretti restano in isolamento, ma ad oggi risulta essere l’unico contagio a Città d ella Pieve.

I guariti a Passignano e a Magione

Guarito il magionese che era stato trovato positivo al Covid dopo un tampone fatto all’aeroporto al rientro da un viaggio all’estero.

Così come sono guariti le ultime 3 persone di Passignano che attendevano l’esito negativo del secondo tampone.