Serata in discoteca in Riviera, torna col Coronavirus

Da Città della Pieve va in discoteca in Riviera e torna col Coronavirus. Torna così il Covid-19 a Città della Pieve, una delle prime realtà che in Umbria aveva dovuto affrontare il virus lo scorso marzo. Un giovane è risultato infatti positivo al tampone effettuato.

La persona aveva accusato sintomi riconducibili al Covid nei giorni scorsi ed era quindi in isolamento preventivo (anche rispetto ai familiari) in attesa del tampone. Che ha dato esito positivo.

Serata in discoteca in Riviera Romagnola

Il giovane era partito per trascorrere una serata in discoteca in Riviera Adriatica. Ovviamente prima del provvedimento che ha disposto la chiusura delle discoteche in tutta Italia.

Il sindaco Fausto Risini ha provveduto ad emanare l’ordinanza per la quarantena dell’uomo contagiato e dei suoi familiari.

L’appello del sindaco ai giovani

“E’ un giovane anche lui vittima delle cattive abitudini assunte dai nostri ragazzi” ha commentato il sindaco, invitando i giovani ad atteggiamenti prudenti e al rispetto delle norme anti Covid. In particolare all’utilizzo della mascherina dalle 18 alle 6, come previsto dalle ordinanze del ministero della Salute e della Regione Umbria.

“Attenzione ragazzi, ci sono soggetti finiti in ospedale” dice il sindaco rivolgendosi direttamente ai giovani.

Famiglia in quarantena e controlli

Il sindaco rassicura comunque la popolazione, perché i contatti sono stati sporadici. La famiglia è comunque precauzionalmente in quarantena.

Risini ha annunciato che non assumerà provvedimenti restrittivi. Ma le forze dell’ordine vigileranno sul rispetto delle norme.