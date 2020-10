Coronavirus ad Assisi, in una settimana casi raddoppiati - Tuttoggi

La situazione nel comprensorio: a Bastia Umbra circa la metà dei positivi è nella fascia dai 30 ai 64 anni

Non sono positivi gravi, ma in una settimana Assisi ha raddoppiato i positivi al coronavirus. In tutto il Comune i positivi il 16 ottobre erano 86, oggi, 23 ottobre 2020 sono 160. Tra ieri e oggi c’è un aumento di 33 unità, che in realtà sono 37 se si considera che ci sono 3 guarigioni che portano il totale da inizio pandemia a 91. In totale ad Assisi si sono verificate 254 positività al Covid. Le persone in isolamento sono 157, contro le 123 di ieri, unico dato positivo è che non ci sono persone ricoverate in terapia intensiva e i ricoveri in ospedale scendono da 4 a 3.

Coronavirus a Bastia, il sindaco svela le fasce d’età colpite

Simile ad Assisi la situazione della pandemia di coronavirus a Bastia Umbra, che a 174 positivi, sette in più rispetto a ieri, anche se ci sono sei guarigioni in più. I casi complessivi salgono dunque di tredici unità, ieri erano 249 e oggi sono 262, 167 le persone in isolamento contumaciale, con invariati i ricoverati totali (sette, uno in terapia intensiva). Ieri il sindaco Paola Lungarotti aveva fatto il punto della situazione: “Dei 167 positivi, 22 sono ultrasessantenni, 26 da zero a quindici anni, 74 dai trenta ai sessant’anni , i rimanenti dai sedici ai ventinove anni. Le scuole stanno reggendo abbastanza bene anche se tra tutte le sezioni delle scuole d’infanzia del territorio 4 sono state messe in quarantena. Un nido infantile invece è stato chiuso per casi positivi e per effettuare una approfondita sanificazione dei locali. I giovani e gli adulti sono i più colpiti da questa seconda ondata. Non spetta a noi dare letture sulle possibili cause, dobbiamo invece raccomandare le corrette condotte per poter sperare di fermare l’avanzata del Covid. Difendiamo la nostra e l’altrui salute, più siamo in grado di difenderci, più terremo distante dalle nostre case questo nemico subdolo. Più forti di prima, più uniti che mai”.

Numeri bassi a Cannara e Bettona

Situazione stabile a Bettona e Cannara: nel primo caso le persone positive passano da 12 a 13, mentre a Cannara da 14 a 15. on ci sono nuovi guarigioni (anche se a Bettona uno dei ricoverati esce dalla terapia intensiva), e i casi da inizio pandemia sono rispettivamente 22 e 27.