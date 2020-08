Coronavirus a scuola, tampone negativo per 57 prof e Ata positivi al test

Coronavirus, tutti negativi i tamponi effettuati sui 57, tra professori e personale scolastico, risultati positivi al test sierologico. Ai 20 individuati nei primi due giorni, infatti, se ne sono aggiunti altri 37. Positivi al test sierologico e quindi, potenzialmente, venuti a contatto con il Covid-19. Ma non necessariamente ancora infetti. Considerando anche che il test sierologico ha una percentuale di errore. Per questo l’eventuale positività al Covid deve poi essere accertata con il tampone.

Finora 3612 hanno scelto il test

Lo comunica l’assessore regionale alla Sanità, Luca Coletto, che spiega: “Dal 24 di agosto sino alle 11 di stamani (giovedì 28 agosto ndr) grazie alla campagna promossa dalla Regione Umbria, sono stati effettuati complessivamente 3612 test sierologici sul personale scolastico e, di questi, solo per 57 è stato accertato che erano entrati in contatto con il virus e, di conseguenza, sono stati sottoposti alla verifica attraverso tamponi molecolari. I risultati che abbiamo al momento, ancora non completi e quindi riferiti a una parte dei 57, sono tutti negativi”.

L’assessore Coletto commenta: “Questi dati e la grande partecipazione, lasciano sperare in un avvio della scuola in tranquillità”.

Le proteste dei prof

Buone adesioni del personale scolastico in Umbria, dunque. Ma non in tutte le zone d’Italia è così. tanto che in molti, anche sui social, hanno puntato l’indice contro il personale scolastico che non vuole effettuare i controlli. Che sono, lo ricordiamo, su base volontaria.

Molti prof si difendono. Ricordano che l’adesione allo screening è facoltativa. E che comunque non mette a riparo da possibili rischi, visto che chi è negativo al Covid oggi può infettarsi prima dell’inizio delle lezioni.

Niente test ai prof precari

Dopo le comunicazioni con le quali i presidi invitavano ad effettuare i test sierologici si è creata un po’ di confusione. Tra i destinatari, infatti, in alcuni casi ci sono anche i professori precari, quelli il cui incarico presso la scuola assegnata lo scorso anno scolastico è scaduto a giugno. Professori che sono in attesa di una chiamata per il prossimo anno, ma che al momento non hanno un impiego.

Molti si sono rivolti ai rappresentanti sindacali della scuola per capire se dovevano o no prenotarsi (sempre su base volontaria) per effettuare il test sierologico anti Covid. E la risposta è stata che, non avendo un contratto a tempo determinato, al momento sono esclusi. Ma potranno effettuare i controlli una volta ricevuto l’incarico.

I test proseguiranno, come da calendario, fino al 1 2 settembre. Salvo diverse disposizioni.