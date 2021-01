Coronavirus, a Perugia un decesso e 67 nuovi positivi | Pontenuovo, contagi a scuola

Positivi alunni e insegnante, e dopo Torgiano boom di contagi a Deruta | L'aggiornamento della protezione civile regionale

C’è anche una persona di Perugia tra i 3 decessi di pazienti colpiti dal Coronavirus che si sono registrati nell’ultimo giorno in Umbria. Nel capoluogo gli attualmente positivi al Covid sono saliti a 1070 dopo i 67 nuovi casi di contagio. Restano 79 i pazienti Covid perugini ricoverati, ma quelli in terapia intensiva salgono a 10.

Positivi nella scuola di Pontenuovo, tanti contagi a Deruta

Monitorata la situazione tra Torgiano e Deruta dopo i numerosi casi di positivi tra gli alunni di una scuola a Pontenuovo. Contagiata anche una insegnante.

A Torgiano, dopo l’impennata di positivi dell’ultimo giorno (proprio a seguito dei tamponi effettuati su studenti e contatti) nell’ultimo giorno i nuovi casi Covid sono stati 4. Gli attualmente positivi sono dunque 50 (3 sono ricoverati in ospedale), ma proseguono i monitoraggi sulle famiglie coinvolte.

Tanti contagi nella confinante Deruta: 24 nuovi positivi in un solo giorno. Che quasi raddoppiano il numero dei positivi nel comune, passato da 37 a 60 in 24 ore. Cinque le persone ricoverate, di cui 2 in terapia intensiva.