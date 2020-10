Coronavirus, a Perugia altre 11 persone contagiate | Una ricoverata

Sale a 190 il numero delle persone contagiate dal Coronavirus a Perugia. Nelle ultime 24 ore, infatti, sono stati scoperti altri 11 casi di positività al Covid-19. Persone in gran parte asintomatiche o con sintomi lievi. Ma c’è anche un nuovo ricovero: sono ora 12 i perugini in ospedale con Covid, uno dei quali in terapia intensiva.

Due le persone che nelle ultime 24 ore sono state invece dichiarate guarite.

Prosegue in particolare lo screening nelle scuole dopo si sono verificati casi di contagio. E nelle località con diversi casi positivi, come a Mugnano.

Nel comprensorio, torna ad essere “Covid free” Deruta, dopo che l’ultima persona contagiata nei giorni scorsi è stata dichiarata guarita.

Più complessa la situazione a Corciano, dove altri 2 casi positivi portano a 16 il numero di coloro che risultano infettati dal Coronavirus. E in alcune aree del Trasimeno.