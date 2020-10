Coronavirus, a Perugia 22 nuovi positivi | Classi in quarantena e stretta su mascherine a scuola

Coronavirus, 22 positivi in più a Perugia nelle ultime 24 ore. In due giorni sono stati 41 i nuovi positivi. Con cinque residenti contagiati dal Covid che sono stati dichiarati guariti.

Covid, l’aggiornamento sui casi in Umbria

Il numero delle persone attualmente contagiate in città è salito a 268. A cui si aggiungono le persone che si trovano a Perugia ma che sono residenti altrove.

Nelle ultime 24 ore 3 perugini sono stati ricoverati in ospedale. In tutto sono ora 14, di cui uno in terapia intensiva.

Scuole, altre classi in quarantena

Nel frattempo, per altre classi è scattata la quarantena negli ultimi giorni, come previsto nel protocollo anti Covid. Compagni di classe e professori di riferimento vengono sottoposti a tampone. Per questo, le scuole restano i luoghi più sicuri per evidenziare le catene di contatto. Ed anche quelli dove più difficilmente si può trasmettere il virus, anche se preoccupano gli assembramenti all’ingresso e all’uscita e soprattutto nei mezzi di trasporto.

Questa mattina alcuni presidi hanno comunicato una stretta sulle mascherine, aumentando le occasioni in cui professori e studenti devono tenerle indossate anche in classe.

Tanti tamponi a piazzale Europa, occorre trovare un nuovo sito

Cresce intanto il numero di tamponi giornalieri (più di 400 in data odierna) effettuati nel punto di drive-through allestito nel parcheggio del Poliambulatorio Europa. Un affollamento di auto che sta creando problemi di viabilità nella zona di via dei Filosofi. La direzione sanitaria della Usl Umbria 1, in accordo con la responsabile del Distretto del Perugino, dottoressa Barbara Blasi, già da alcuni giorni si sta adoperando, in collaborazione con l’amministrazione comunale, per trasferire la postazione in altro spazio adeguato e facilmente raggiungibile dai cittadini.

Lo spostamento è ormai divenuto urgente, considerato il notevole aumento di test effettuato in questi giorni, segnala la stessa Usl 1. Informando che sono state pertanto accelerate le opportune valutazioni della nuova location che, oltre ad una collocazione logistica strategica, dovrà garantire la massima sicurezza per gli operatori e gli utenti. E la possibilità di allestire in tempi rapidi una postazione fissa protetta, una procedura per la rete di trasporto dei campioni, e il trasferimento e il collegamento con le tecnologie informatiche necessarie.