Coronavirus, 10 contagiati in Umbria: l’aggiornamento per comune

Coronavirus, buone notizie dall’Umbria sul versante del contenimento dei contagi. Nelle ultime 24 ore si contano infatti 10 nuovi positivi a fronte 2.251 tamponi eseguiti. Nel giorno precedente i casi positivi erano stati 9 ma su un quarto dei tamponi.

La metà dei nuovi contagi riscontrata a Bastia Umbra

Non ci sono guariti, ma una persona infettata è stata dimessa dall’ospedale.

Gli attualmente positivi in Umbria sono dunque 283 (in gran parte asintomatici) e 1.851 le persone in isolamento.

I nuovi contagi

Assisi +1

Bastia Umbra +5

Città della Pieve +1

fuori regione +3

L’aggiornamento comune per comune

Nel complesso questo l’aggiornamento dei positivi effettuato dalla protezione civile e riferito alle ore 10:57 del 31 agosto: Acquasparta 5, Amelia 1, Assisi 6, Avigliano Umbro 2, Bastia Umbra 15, Bettona 4, Bevagna 1, Castiglione del Lago 5, Città della Pieve 2, Città di Castello 3, Collazzone 3, Corciano 6, Deruta 8, Ferentillo 1, Foligno 11, Fratta Todina 1, fuori regione 24, Giano dell’Umbria 3, Gualdo Cattaneo 1, Gubbio 17, Magione 3, Montecastrilli 1, Montefalco 2, Narni 13, Nocera Umbra 1, Norcia 3, Orvieto 4, Panicale 7, Passignano sul Trasimeno 2, Perugia 42, San Gemini 2, San Venanzo 1, Spoleto 1, Stroncone 9, Terni 53, Todi 8, Torgiano 1, Trevi 1, Umbertide 7.

Eventuali discrepanze tra numeri riportati, possono essere dovuti a mancati allineamenti dei dati, comunicati fra enti o di bilanciamento.