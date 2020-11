Corciano non solo Covid, ecco il piano di investimenti sul territorio - Tuttoggi

Vicesindaco Lorenzo Pierotti, continui investimenti per il territorio

In uno dei territori più colpiti da questa seconda ondata di Covid-19 in Umbria, si lavora in contemporanea alla lotta contro all’epidemia ma anche ai futuri investimenti di crescita.

“Anche in questo momento drammatico dove la nostra attenzione è quasi totalmente rivolta alla seconda ondata di Covid-19, lavoriamo sodo per continuare la programmazione di investimenti mirati a migliorare sempre di più il nostro fantastico territorio”.

A dirlo, il vicesindaco di Corciano, Lorenzo Pierotti, delegato ad occuparsi anche dell’assessorato alle opere pubbliche. E’ come un copione già letto, sottolinea, visto che “già durante la prima ondata di Pandemia abbiamo annunciato il piano di investimenti da oltre 3 milioni di Euro, il più grande piano negli ultimi 10 anni e di cui faremo il punto tra qualche settimana”.

Intanto, spiega Pierotti “l’intervento più grande è sicuramente quello della riqualificazione degli impianti sportivi di Mantignana dove abbiamo intenzione di realizzare un campo in erba sintetica di ultima generazione inserito nel piano delle opere pubbliche 2021 e diversi piccoli interventi che realizzeremo applicando i risparmi avuti nel 2019”.

Nello specifico, dettaglia il vicesindaco “31.500 euro per realizzare un nuovo marciapiede in Via Gutemberg a Capocavallo, 20.500 euro per interventi di miglioramento al centro storico di Capocavallo, 19.800 euro per la realizzazione di un parcheggio antistante al centro storico di Castelvieto, 12.000 euro per la manutenzione di un parcheggio pubblico in località Ellera, 40.000 euro per il miglioramento della rete viaria e 15.000 euro per la manutenzione dei fossi”.

“Come anticipato – spiega ancora – la variazione più importante, quella del nuovo impianto in sintetico di Mantignana, è stata inserita a bilancio e nel piano triennale delle opere per l’anno 2021 con un impegno di spesa di 515.000 euro.

Al momento – conclude – la fonte di finanziamento è per la quota di 100.000 euro a carico delle casse comunali, mentre per i restanti 415.000 abbiamo partecipato al bando ‘Sport e periferie’. In ogni caso, l’intervento in programma per il 2021 verrà realizzato”.