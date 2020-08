Corciano, le graduatorie per gli asili nido

Asili nido, pubblicate a Corciano le graduatorie definitive di ammissione ai servizi socio-educativi per la prima infanzia.

“L’amministrazione di Corciano – spiega l’assessore alla Scuola, Sara Morri – ha fatto il possibile per cercare di favorire le esigenze delle famiglie anche aumentando il personale a disposizione, perché siamo convinti che poter dare il via libera alle scuole, a tutte le scuole, sia uno dei segnali più attesi per percepire concretamente la ripartenza”.

Nel sito ufficiale del Comune sono pubblicate le graduatorie definitive di ammissione ai servizi socio-educativi per la prima infanzia Anno Educativo 2020-2021. La decisione, del 27 agosto scorso, segue la divulgazione delle linee guida e del conseguente via libera dell’Ufficio scolastico regionale.

I posti negli asili nido

“Qualunque dubbio o informazione verrà fornita negli incontri con il personale educativo calendarizzati in questo modo: ALBERO AZZURRO: assegnati di mattina – lunedì 31 agosto ore 15.00; assegnati di pomeriggio ore 17:00; ARCOBALENO martedì 1 settembre ore 15.00; PANE E CIOCCOLATA martedì 1 settembre ore 17:00; LA MONGOLFIERA “Sez. lattanti” mercoledì 2 settembre ore 10:00; “Sez miste” – assegnati di mattina giovedì 3 settembre ore 9.30 e assegnati di pomeriggio ore 11:30. Sempre nel rispetto delle disposizioni a tutela della sicurezza, si raccomanda la partecipazione di un solo genitore per nucleo familiare e senza bambini”.

Per quanto riguarda gli asili nido privati in convenzione contattare direttamente le strutture: LA TANA DEGLI ORSETTI 075/5172882; IL MONDO DI TABATA 075/5140475; GLI ORSETTI CHIACCHIERONI 075/6940232; GIAMBURRASCA 075/5010109.

“Le famiglie che volessero rinunciare al posto assegnato – conclude l’assessore – dovranno inviare una comunicazione scritta entro il 6 settembre all’indirizzo: asilinido@comune.corciano.pg.it. Qualora non lo facciano non verrà ammessa una eventuale richiesta di iscrizione in corso d’anno”.