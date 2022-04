Coppia di anziani in difficoltà, interviene la Polizia - Tuttoggi

Presa dalla preoccupazione e dallo sconforto di non saper gestire la situazione la signora si è rivolta agli agenti per essere aiutata

Ieri pomeriggio a Foligno la Polizia di Stato è intervenuta a seguito di una chiamata pervenuta sulla linea di emergenza, da parte di un’anziana che ne aveva richiesto l’aiuto. La donna ha raccontato che il marito da tempo soffre di alcuni problemi di salute che a volte lo mandano nello sconforto.

Presa dalla preoccupazione e dallo sconforto di non saper gestire la situazione la signora si è rivolta agli agenti. Gli operatori, dopo aver cercato di tranquillizzare l’uomo e tirarlo un po’ su di morale, hanno chiamato il personale del 118 per cercare di dargli un supporto dal punto di vista medico.

Dopo aver rimesso l’uomo alla cura dei sanitari, si sono intrattenuti per un po’ con i due anziani che li hanno ringraziati per l’immediato intervento e per l’attività che la Polizia di Stato svolge ogni giorno accanto a quanti hanno bisogno di aiuto.