Coppia in auto controllata da carabinieri "Ci siamo solo appartati", poi spunta la droga - Tuttoggi

La vettura era ferma lungo una strada vicinale che costeggia la variante Pian d'Assino, la perquisizione dei militari ha permesso di trovare 2 dosi (cocaina ed eroina) nascoste in una scarpa dell'uomo

Una Volkswagen Golf ferma lungo una strada vicinale che costeggia la variante Pian d’Assino, nell’immediata periferia di Gubbio, ha insospettito i carabinieri durante una serie di controlli sulle strade nei giorni scorsi.

A bordo dell’auto vi era una coppia (uomo e donna) residente in Umbria. Alla richiesta di chiarimenti sulla loro presenza in quel luogo, i due si sono giustificati spiegando di essere arrivati da poco in quel luogo isolato “per appartarsi”.

Ai militari non è però sfuggito come l’uomo, nel frattempo, facesse strani movimenti con la mano simulando di sistemarsi la scarpa. Inevitabile è infatti scattata una perquisizione personale e veicolare, che ha permesso alle forze dell’ordine di rinvenire una dose di cocaina e una di eroina, entrambe contenute all’interno di un pacchetto di sigarette inserito proprio nella scarpa del sospetto.

Per quest’ultimo è quindi scattata la segnalazione al Prefetto di Perugia per la violazione amministrativa di cui all’art. 75 del D.P.R. 309/90, che comporta anche il ritiro della patente per 30 giorni. Nel 2022 l’attività antidroga svolta dall’Arma di Gubbio, attuata con mirati servizi, ha già portato alla contestazione di 8 illeciti amministrativi con segnalazione degli assuntori.