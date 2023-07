Coppa Italia, ecco il tabellone | Escluse Perugia, Brescia, Lecco e Reggina

Ai quarti di finale possibili scontri Napoli -Juventus, Roma - Lazio, Inter - Fiorentina e Milan - Atalanta

Reso noto dalla Lega di Serie A il tabellone della Coppa Italia 2023-24, che prenderà il via l’11 agosto. Escluse le squadre che attendono gli esiti dei ricorsi per sapere in quale campionato giocheranno: Brescia, Perugia, Lecco e Reggina.

I preliminari

Dal 6 agosto i preliminari:

Cesena – Entella

Catanzaro – Foggia

Reggiana – Pescara

Feralpisalò – LR Vicenza

Il primo turno

Questo il tabellone con gli accoppiamenti dei 32esimi di finale in programma dall’11 al 14 agosto (con diretta sulle reti Mediaset):

Frosinone – Pisa

Udinese Catanzaro (o Foggia)

Genoa – Modena

Bologna – Cesena (o Entella)

Empoli – Cittadella

Bari – Parma

Verona – Ascoli

Cagliari – Palermo

Salernitana – Ternana

Sassuolo – Cosenza

Lecce – Como

Monza -Reggiana (o Pescara)

Cremonese – Crotone

Sampdoria – Sudtirol

Spezia – Venezia

Torino – Feralpisalò (o Vicenza)

Il tabellone

Le 8 teste di serie debutteranno negli ottavi di finale, in programma il 6 e il 20 dicembre. Ai quarti di finale possibili scontri Napoli -Juventus, Roma – Lazio, Inter – Fiorentina e Milan – Atalanta.