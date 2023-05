Nasce il coordinamento delle associazioni della Zona sociale 8

A settembre un convegno sulla storia delle realtà aderenti

Si è costituita a Foligno la rete di associazioni denominata Coordinamento associazioni della Zona sociale 8 più brevemente COORDINAMENTO ZONA SOCIALE 8, per operare nei territori dei Comuni di Foligno, Bevagna, Gualdo Cattaneo, Montefalco, Nocera Umbra, Sellano, Spello, Trevi e Valtopina, per la tutela dei diritti e la dignità delle persone in condizioni di fragilità (per malattia, età, disabilità, situazioni ed accadimenti della vita) e per l’accompagnamento delle persone e dei loro caregivers nel tempo necessario a raggiungere un sufficiente livello di autonomia e di inclusione sociale nei diversi ambiti della vita, dalla sfera socio-sanitaria a quella civile e culturale.

La missione

La missione delle associazioni è in linea con i principi della Convenzione ONU sulla disabilità già recepiti dalla Regione Umbria e dagli Enti locali territoriali e risponde all’invito delle leggi regionali ad avviare percorsi partecipativi per un sistema di servizi e di rete sociale volto alla presa in carico delle persone fragili, con il lavoro di cura, in un’ottica di globalità.

L’integrazione

Per questo il COORDINAMENTO ZONA SOCIALE 8 “si rende disponibile a collaborare all’integrazione socio-sanitaria, alle politiche per il lavoro, all’accoglienza ed al sostegno alla genitorialità e a partecipare al nuovo procedimento amministrativo, indicato dall’art.55 del Codice del Terzo Settore, basato sulla “co-programmazione”, “co-progettazione” e sul “partenariato” comune dei servizi e interventi diretti alla rilevazione dei bisogni, alla definizione delle politiche di sviluppo ed alla corretta allocazione delle risorse nei diversi ambiti della vita delle persone fragili. Le associazioni aderenti mettono a disposizione l’esperienza maturata per un nuovo sistema di welfare che superi quello attuale, risultato frammentato e non in grado di garantire la presa in carico tempestiva, globale e continuativa. Per questo il COORDINAMENTO ZONA SOCIALE 8 opererà affinché il nuovo sistema sia l’espressione di due valori fondamentali, la PROSSIMITÀ, intesa come capacità di rilevare e rispondere in modo puntuale, con il lavoro di cura, agli effettivi bisogni delle persone fragili e l’INCLUSIVITÀ, per promuovere la coesione e protezione sociale al fine di elevare i livelli di cittadinanza attiva e sviluppare reti di relazioni che assicurino pari opportunità ed uguali diritti per tutti“.

La costituzione del COORDINAMENTO ZONA SOCIALE 8 è stata seguita da Agostino Cetorelli, assessore del Comune di Foligno con delega alle politiche sociali, familiari e per la disabilità che, insieme al sindaco Stefano Zuccarini, “ha immediatamente compreso il valore della rete e messo a disposizione le risorse necessarie ai vari incontri preliminari“.

Anche per dare corso al nuovo procedimento di programmazione e progettazione, il COORDINAMENTO ZONA SOCIALE 8 ha proposto al Comune di Foligno, in qualità di Comune capofila, la sottoscrizione di un protocollo d’intesa attuativo, aperto agli Enti istituzionali territoriali competenti in materia di sanità e lavoro. Il COORDINAMENTO ZONA SOCIALE 8 si presenterà alla popolazione in occasione del convegno fissato per settembre prossimo mostrando la storia, le attività e i programmi delle associazioni aderenti, l’adesione è sempre aperta a tutte le associazioni iscritte al RUNTS che sono interessate a operare nel territorio.

LE ASSOCIAZIONI COSTITUENTI

Ass. AISM rappresentata da Alessandro Marsili e Annita Rondoni

Ass. PERSEFONE rappresentata da Anna Maria Paci e Paola Menichelli

Ass. ANCESCAO rappresentata da Claudio Barbanera

Ass. AMICI DEL CUORE rappresentata da Paolo Paolucci

Ass. LIBERI DI ESSERE rappresentata da Rosa Bisogni

Ass. FESTIVAL PER LE CITTÀ ACCESSIBILI rappresentata da Giorgio Raffaelli

Ass. ANGSA UMBRIA rappresentata da Paola Valentini Carnevali

Ass. DOPO DI NOI INSIEME A NOI rappresentata da Emanuela Baroni

Ass. ASM17 ITALIA rappresentata da Pietro Marinelli

Ass. DREAM MORE rappresentata da Letizia Fiorelli

Ass. UMBRIA SENSIBILITÀ CHIMICA MULTIPLA rappresentata da Ruggero Martellini

Ass. AIPD rappresentata da Pietro Paoletti