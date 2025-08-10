 Convitto Piazza Carducci, Senior house o sede Festival? AC “Sisti chiarisca futuro immobile” - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Convitto Piazza Carducci, Senior house o sede Festival? AC “Sisti chiarisca futuro immobile”

Redazione

Convitto Piazza Carducci, Senior house o sede Festival? AC “Sisti chiarisca futuro immobile”

Dom, 10/08/2025 - 10:06

Condividi su:

Come consiglieri comunali di Alleanza Civica, abbiamo presentato un’interpellanza per capire il futuro di uno degli immobili più significativi del centro storico: l’ex Convitto femminile di Piazza Carducci, già Monastero di San Luca.

L’immobile, di proprietà pubblica, è da anni al centro di un processo di valorizzazione avviato da Invimit SGR, società del Ministero dell’Economia, attraverso il fondo i3 Silver. Questo processo è stato reso possibile grazie all’accordo raggiunto nel 2017 dall’Amministrazione Cardarelli con l’INPS, che ha conferito l’immobile a Invimit proprio per realizzare un progetto di senior housing, coerente con la missione del fondo.

Nel tempo, l’attuale Amministrazione ha annunciato un progetto alternativo, di carattere culturale, che prevederebbe la Casa degli Artisti, un Museo del Festival dei Due Mondi e la nuova sede della Fondazione. Un’idea interessante, ma mai formalizzata con atti concreti, né accompagnata da un piano economico-finanziario credibile.

Oggi, a fronte della pubblicazione da parte di Invimit di un avviso pubblico per manifestazioni di interesse, in scadenza il 15 ottobre 2025, riteniamo urgente fare chiarezza su quali siano le intenzioni dell’Amministrazione e quali azioni intenda intraprendere per non lasciare che il destino dell’immobile venga deciso altrove e senza trasparenza.Con la nostra interpellanza chiediamo:

· se esistano già proposte progettuali ricevute da Invimit;

· se il Comune intenda partecipare ufficialmente alla procedura con una proposta propria;

· quali siano i rapporti attuali con Invimit;

· se e come sia stato coinvolto il dott. Costantino D’Orazio;

· e quale sia lo stato del piano economico e delle fonti di finanziamento per il progetto annunciato.

Riteniamo che la soluzione proposta originariamente da Invimit – la realizzazione di una struttura di senior housing – sia oggi l’opzione più concreta, coerente con la destinazione d’uso del bene e realmente fattibile. È un progetto che può offrire risposte reali a bisogni sociali emergenti e che ha già un quadro giuridico e finanziario definito.

Al contrario, il progetto culturale sbandierato dal Sindaco, pur interessante nei contenuti, richiederebbe risorse pubbliche attualmente non disponibili e potrebbe eventualmente essere sviluppato in un’altra sede più adatta, senza compromettere la riqualificazione di un immobile di grande pregio come l’ex Convitto. Ci auguriamo che su questo tema si apra finalmente un confronto trasparente, basato su dati reali e non solo su annunci, nel pieno interesse della città.

​Alessandra Dottarelli e Gianmarco Profili (Alleanza Civica)

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Assisi
Gravissimo incidente sulla Ss75 Centrale umbra, bisarca precipita nel terreno sottostante dopo tamponamento | Aggiornamenti
Città di Castello
Rissa tra 10 giovani alle 4 di notte, lanciate pure pietre e danneggiata una vetrina

Nei dintorni

Foligno

Maltratti i cani e lancia un piatto a chi protesta, scoppia il caso nazionale

Foligno

VUS COM, Sabatini presidente, confermato (quasi) tutto il Cda | A Spoleto “pensa” Foligno

Foligno

Intensificati controlli in centro storico, arrestato 31enne ricercato

in umbria

gli ultimi pubblicati

Ultim'ora Italia

Atp Cincinnati, Sonego avanti e Cobolli subito k.o.

Ultim'ora Italia

Coltellate a 17enne sul Lago Maggiore, il ragazzo in gravi condizioni

Ultim'ora Italia

Fiamme sul Vesuvio, prefetto: “Ancora al lavoro, incendio si sta marginalizzando”
Spoleto

“SereNata a Napoli”, Rossi incanta il Romano e Spoleto vola alle pendici del Vesuvio | Programma del Ferragosto

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!