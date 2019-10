Controllo del vicinato, lunedì incontro a Budino

share

Si terrà lunedì 14 ottobre a Budino (alle 18, nei locali della polisportiva ‘Don Bernardini’, in via Lago di Fiastra 1) l’incontro pubblico di presentazione “Il controllo di vicinato e consigli per prevenire le truffe”.

Interverranno amministratori, il luogotenente Francesco Matalone, comandante della stazione carabinieri di Foligno, il comandante della polizia municipale del Comune di Foligno, Marco Baffa.

share

Stampa