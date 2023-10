Controlli sulle strutture extralberghiere, a Orvieto trovate attività abusive - Tuttoggi.info

I controlli hanno portato a sanzionare complessivamente 8 attività ricettive abusive in violazione della Legge regionale 8/2017,

Lotta all’abusivismo nel settore dell’accoglienza turistica, controlli sulla sosta nel centro storico, implementazione della videosorveglianza e una nuova regolamentazione per il carico e lo scarico delle merci nella ztl: sono queste le principali questioni dei primi mesi di attività del nuovo comandante della Polizia locale di Orvieto, Alessandro Leone.

In servizio a Orvieto dal 1 agosto scorso, il comandante Leone ha diretto la Polizia locale di Terracina, Sabaudia, San Felice, Isole Egadi, e, prima di trasferirsi sulla Rupe, nella città di Gallipoli.

“Un’esperienza molto significativa – ha dichiarato Leone – che mi ha dato la possibilità di confrontarmi con flussi turistici importanti e con tutto quello che ne consegue dal punto di vista della sicurezza, della gestione della viabilità e dei controlli sulle attività che si sviluppano in realtà come Orvieto”.

Strutture ricettive extralberghiere

“In questo senso, su input dell’amministrazione comunale, abbiamo sviluppato un lavoro sinergico di controllo sulle strutture ricettive extralberghiere, partito nei mesi precedenti dall’attività dell’Ufficio Tributi che ha elaborato uno studio dettagliato confrontando i dati su diverse piattaforme di prenotazione on line. I controlli hanno portato a sanzionare complessivamente 8 attività ricettive abusive in violazione della Legge regionale 8/2017, sei delle quali già comunicate nelle scorse settimane. Si tratta di strutture abusive sconosciute anche al Fisco, per cui la Guardia di Finanza effettuerà le verifiche di propria competenza. L’attenzione dell’amministrazione comunale sul settore turistico e le verifiche che abbiamo effettuato – ha spiegato Leone – mirano non solo a contrastare la concorrenza sleale, ma anche a tutelare la qualità dei servizi che strutture abusive non controllate rischiano di non garantire danneggiando l’immagine della città, dove il sistema turistico funziona ed è qualitativamente elevato“.

Viabilità

Per quanto riguarda la viabilità, l’attività si è concentrata sulla sosta vietata nel centro storico con servizi dedicati al rispetto della sosta sugli stalli riservati alle persone con disabilità. “Una violazione fastidiosa – ha sottolineato il comandante – e soprattutto una questione di civiltà perché chi occupa, senza averne titolo, gli spazi dedicati alle persone disabili, non solo non rispetta il codice della strada, ma manca di sensibilità”.

Prossimi obiettivi

Tra i prossimi obiettivi, invece, “l’implementazione della videosorveglianza, in sinergia con Forze dell’ordine, alle quali abbiamo fornito supporto con le immagini delle nostre telecamere anche in occasione dei recenti episodi accaduti”, e “una nuova regolamentazione per il carico e lo scarico delle merci nella ztl.

Vigilanza scolastica

Il comandante Leone ha poi sottolineato l’importanza delle azioni di vigilanza scolastica che effettuano quotidianamente gli agenti di polizia locale all’ingresso e all’uscita delle scuole. “Non si tratta solo di sorveglianza sulla viabilità – ha affermato – perché avere occhi fuori dalle scuole serve a scongiurare attività che possono creare pericoli ai nostri ragazzi“.