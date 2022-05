Controlli sugli scontrini, scoperta marijuana accanto ad un negozio | Foto

Il proprietario del locale, un sessantenne di origini campane, è stato denunciato

Dopo il caso del dentista abusivo nei locali di un negozio, la Finanza di Foligno ha scoperto altre situazioni illegali dopo i controlli che inizialmente erano focalizzati soltanto sulla regolare emissione di scontrini elettronici.

I finanzieri del Comando Provinciale di Perugia, infatti, nel corso di un ordinario servizio di controllo economico del territorio, hanno scoperto una piccola serra per la coltivazione di marijuana. I militari della Compagnia di Foligno, insospettiti da un forte odore che proveniva da un locale adiacente a quello di un’attività commerciale in cui era in corso un controllo volto a verificare la regolare emissione e registrazione degli scontrini elettronici, hanno effettuato una perquisizione di iniziativa.