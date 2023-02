Controlli sugli autobus, nell'assisano nuovo caso di aggressione al personale Busitalia - Tuttoggi

A novembre a lanciare l’allarme era stato l’assessore Melasecche, dopo l’aggressione a un capotreno. “Molti sono gli episodi che negli ultimi anni si sono verificati anche negli autobus a causa di soggetti che evadono sistematicamente il pagamento del biglietto come se fosse ormai un diritto viaggiare e lasciare che paghino solo gli altri“, spiegava l’assessore, ricordando anche “episodi di alcune gang di ragazzi che sul treno della FCU hanno ripetutamente diffuso immagini di bullismo in treno e in alcune stazioni” e del vandalismo ‘contro’ i treni.

Il problema di maggiori controlli e anche di una maggiore presenza delle forze dell’ordine è però quello dei fondi: “Abbiamo cercato di perseguire ad esempio la possibilità di far viaggiare gratis alcuni appartenenti alle forze dell’ordine sui treni regionali, sia in divisa che in borghese, i quali qualificandosi opportunamente con il capotreno, si impegnano ad intervenire immediatamente in caso di necessità. Ad oggi – scriveva l’assessore – ci è stato impedito di applicare questa misura a causa degli oneri elevati richiesti da Trenitalia, oneri che il bilancio regionale non è in grado di coprire, anche perché si tratta di un problema di ordine pubblico di carattere generale di cui non può farsi carico la sola Regione. Solleciteremo in Conferenza Stato-Regioni l’attenzione più ampia affinché si possano ottenere misure adeguate“.