Controlli su strutture ricettive: 6 erano abusive, irregolarità in altre 11

Per le strutture ricettive senza autorizzazioni multe fino a 10mila euro e cessazione dell'attività. Il plauso del sindaco Tardani

Sei strutture ricettive abusive ed irregolarità scoperte e sanzionate in altre 11: è l’esito dei controlli effettuati ad agosto su B&b e case vacanza del territorio di Orvieto dalla polizia locale. Si è trattato di un’attività complessa, a cui oltre ai vigili urbani guidati dal tenente colonnello Alessandro Leone hanno collaborato i dipendenti dell’Ufficio Turismo, dell’Ufficio Tributi e del Suape del Comune di Orvieto.

L’attività è partita nei mesi scorsi con un monitoraggio sulle piattaforme di prenotazione on line che, dall’incrocio con le informazioni in possesso dell’amministrazione comunale, ha fatto emergere una serie di anomalie di vario tipo: discrepanze tra l’elenco regionale e comunale, strutture ricettive che si pubblicizzavano con una denominazione diversa da quella con cui erano state registrate, mancato pagamento della tassa di soggiorno o mancata comunicazione delle presenze alla Questura.

I controlli hanno interessato le attività del centro storico e delle frazioni. In 11 sono emerse irregolarità tra cui insegne non autorizzate e violazioni edilizie. Sei le strutture ricettive abusive, ovvero prive di qualsiasi regolare autorizzazione, per cui è prevista una sanzione amministrativa da 3.000 a 10.000 euro e la cessazione dell’attività.

“Un lavoro lungo e meticoloso – spiega il sindaco e assessore al Turismo, Roberta Tardani – che è iniziato da tempo grazie all’impegno congiunto tra Ufficio Turismo, Tributi, Suape e Polizia locale incrociando i dati disponibili e analizzando i flussi turistici in concomitanza di importanti e partecipate manifestazioni che si sono svolte a Orvieto nel corso dell’ultimo anno. La materia è particolarmente varia e complessa nonché di stringente attualità visto il dibattito in corso che interessa tutte le città turistiche italiane. In questa prima fase la priorità è stata data ai controlli sulle situazioni di abusivismo totale ma le verifiche proseguiranno nelle prossime settimane concentrandosi anche su altri aspetti che riguardano la normativa nazionale e regionale che regola il settore”.

“La ricettività extralberghiera è diventata ormai un asse portante dell’accoglienza nella nostra città – prosegue il sindaco – e la crescente attività di piccoli imprenditori che genera lavoro e reddito non va demonizzata ma monitorata e gestita. Abbiamo bisogno di un’accoglienza di qualità che tante strutture ricettive extralberghiere garantiscono, dobbiamo evitare la concorrenza sleale, abbiamo bisogno dell’apporto delle associazioni di categoria nel segnalare puntualmente le situazioni di irregolarità ma anche nel sensibilizzare coloro che intraprendono questa attività alla conoscenza delle regole e al rispetto degli standard qualitativi. I controlli effettuati vanno in questa direzione, non solo repressiva. Ed è evidente – conclude – che la situazione emersa incida e condizioni anche i dati relativi alle presenze e alla permanenza media sul territorio, con numeri che sfuggono alle statistiche, senza contare i mancati introiti della tassa di soggiorno che questa amministrazione reinveste nelle politiche di settore. Per questo andremo avanti con convinzione e determinazione a tutela di un settore che riteniamo importante per lo sviluppo economico della città”.