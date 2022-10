Controlli straordinari del territorio in tutto il perugino - Tuttoggi

I controlli hanno riguardato principalmente i quartieri del centro cittadino e, in particolare, la zona della stazione Fontivegge, via Sicilia, Madonna Alta, via Martiri dei Lager, via del Macello e le zone di Ripa e Sant’Egidio dove, nel corso degli 11 posti di controllo, sono state identificate 133 persone e controllati 64 veicoli. Durante i servizi sono state contestate anche due violazioni al Codice della Strada. Un automobilista è stato notato dagli agenti mentre segnalava la presenza di un posto di controllo mediante l’impiego dei dispositivi luminosi; un altro è stato fermato per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza.

Nel corso dell’attività, sono stati effettuati anche dei controlli finalizzati a prevenire e reprimere il fenomeno della prostituzione in strada. Gli operatori hanno poi proseguito con il monitoraggio della zona di Sant’Andrea delle Fratte al fine di prevenire il fenomeno delle gare automobilistiche clandestine, senza però rilevare alcuna criticità.