Controlli straordinari a Terni, sequestrati 7 grammi di hashish - Tuttoggi.info

Alle operazioni hanno partecipato il Reparto Prevenzione Crimine Umbria-Marche, un’Unità Cinofila di Nettuno, la Polizia Stradale e la Polizia Ferroviaria di Terni, una pattuglia della Squadra Mobile.

L’11 luglio scorso, nel corso delle operazioni di controllo disposte dal Questore di Terni, sono state elevate 9 contravvenzioni per le violazioni al codice della strada e sono stati sequestrati 7 grammi di hashish a carico di ignoti.

La sostanza stupefacente, fiutata dal cane Odina, è stata trovata all’interno di un locale ternano, vicino alla porta di ingresso, nei pressi fioriere tra via Mauri e via Bezzecca, negli indumenti di due passeggeri appena scesi dal treno proveniente da Roma, segnalati come assuntori di sostanza stupefacente alla locale Prefettura.

Alle operazioni hanno partecipato il Reparto Prevenzione Crimine Umbria-Marche, un’Unità Cinofila di Nettuno, la Polizia Stradale e la Polizia Ferroviaria di Terni, una pattuglia della Squadra Mobile.