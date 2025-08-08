 Controlli serali su 40 ciclomotori, 4 sanzionati per "eccesso di rumore" - Tuttoggi.info
Controlli serali su 40 ciclomotori, 4 sanzionati per “eccesso di rumore”

Davide Baccarini

Ven, 08/08/2025 - 10:32

Prosegue senza sosta l’attività di prevenzione e controllo della Polizia Locale di Gualdo Tadino durante il terzo turno serale, con l’obiettivo di garantire sicurezza, tranquillità e vivibilità ai cittadini e ai visitatori.

Ieri sera (7 agosto), grazie alla collaborazione con la Polizia Locale di Assisi, è stato effettuato un servizio mirato alla verifica della rumorosità dei ciclomotori in transito nel centro urbano.

Utilizzando un fonometro omologato, gli agenti hanno controllato circa 40 mezzi. Quattro di essi sono risultati fuori norma per emissioni sonore e i conducenti sono stati sanzionati con provvedimenti amministrativi.

Le attività serali – spiega il comandante della Polizia Locale di Gualdo Tadino Gianluca Bertoldiservono a garantire la tranquillità della città, anche grazie a strumenti tecnologici che consentono rilevazioni precise. Un ringraziamento particolare ai colleghi di Assisi per la collaborazione”.

Soddisfatto anche l’assessore ai Trasporti Giorgio Locchi, che sottolinea come i controlli “siano mirati a contrastare il rumore persistente di alcuni veicoli, soprattutto nelle ore serali, a tutela sia dei residenti che dei turisti. Il rispetto delle regole e la sicurezza – aggiunge – sono valori fondamentali per una comunità civile e accogliente”.

