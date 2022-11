Controlli nelle frazioni contro i furti, a San Giacomo 47enne beccato con arnesi da scasso - Tuttoggi

Come detto, a San Giacomo – ed in particolare nella zona industriale – i militari dell’Arma hanno fermato un uomo, di origine bulgara, classe 1975, trovato in possesso di arnesi atti allo scasso. Alla vista dei carabinieri, lo straniero ha di disfarsi degli oggetti normalmente adoperati per compiere furti introducendosi nelle abitazioni. È stato dunque denunciato.

Nella stessa serata sono state denunciate a piede libero due persone, un 70enne e una 20enne che si erano messe alla guida sotto effetto di sostanze alcoliche. Stessa sorte per un’altra ragazza, trentenne, alla guida della propria autovettura in evidente stato di alterazione psicofisica da assunzione di sostanze stupefacenti, del tipo cannabinoidi.

In ultimo è stato identificato e deferito in stato di libertà un soggetto fermato nel Comune di Spoleto che, seppur destinatario di foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno in città, si trovava in giro per Spoleto inosservante delle prescrizioni.

Inoltre, durante l’intero servizio, volto a garantire la sicurezza delle frazioni sono stati controllati 112 persone identificate con rispettivi documenti di riconoscimento e 162 veicoli. I controlli hanno portato ad elevare 18 contravvenzioni legate al codice della strada (mancato uso delle cinture di sicurezza, mancato uso del dispositivo viva voce per cellulari, velocità).