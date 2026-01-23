Controlli nei locali e aree di aggregazione del tifernate: denunciata 24enne, aveva dell'hashish - Tuttoggi.info

Mercoledì scorso, nell’abito dei servizi straordinari di controllo del territorio, effettuato con particolare attenzione ai locali pubblici e alle aree di aggregazione, il personale della Polizia di Stato di Città di Castello ha sanzionato una ragazza di 24 anni per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.

L’attività, svolta dal personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Umbria–Marche, rientra nel più ampio dispositivo di prevenzione volto a contrastare fenomeni di illegalità diffusa e a garantire la sicurezza dei cittadini.

Nel corso dei controlli, durante gli accertamenti effettuati all’interno di un esercizio pubblico, gli operatori hanno sorpreso la giovane, cittadina albanese, in possesso di sostanza stupefacente tipo hashish, detenuta per uso personale. La sostanza è stata sequestrata e la stessa segnalata alla Prefettura ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 309/1990.

Inoltre, durante l’attività, sono state complessivamente identificate 60 persone e controllati 30 veicoli in transito, senza registrare ulteriori criticità.

I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane, con servizi mirati e una presenza costante sul territorio, al fine di prevenire comportamenti illeciti e rafforzare la sicurezza reale e percepita.