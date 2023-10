Controlli dei Nas nelle mense scolastiche, famiglie allarmate ma "tutto è risultato nella norma" - Tuttoggi.info

Controlli al Centro cottura di Cerbara (che distribuisce 700 pasti al giorno in tre Comuni) e alla mensa dell'asilo nido "Il Cucciolo" | Le verifiche su conservazione, scadenze, e caratteristiche delle materie prime non hanno riscontrato criticità

Controlli a tappeto dei carabinieri del Nas, nei giorni scorsi, a vari servizi di ristorazione scolastica e mense delle scuole dell’infanzia e primaria dell’Altotevere.

I blitz dei militari, che hanno allarmato non poco molti genitori, hanno riguardato le condizioni igieniche dei locali e verificato a campione le procedure di autocontrollo, modalità di conservazione, scadenze e caratteristiche delle materie prime.

Tutto è fortunatamente risultato nella norma. A sottolinearlo è stata anche l’Amministrazione comunale di San Giustino che ha ritenuto opportuno rassicurare la cittadinanza – in particolare le famiglie i cui figli usufruiscono del servizio mensa – sui controlli dei Nas al Centro cottura di Cerbara, gestito dall’azienda All Food. Quest’ultimo spazio distribuisce infatti circa 700 pasti al giorno per la scuola della frazione tifernate ma anche per quelle dei Comuni di San Giustino e Citerna.

I Nas hanno effettuato anche un sopralluogo presso la mensa – gestita dalla Cooperativa “Il Poliedro” – dell’asilo nido “Il Cucciolo” (Selci Lama), dove vengono confezionati circa 25 pasti al giorno. In entrambi i casi sono stati verificati i menù giornalieri.

“Ringraziamo – ha dichiarato l’assessore sangiustinese alle Politiche Scolastiche Milena Crispoltoni – tutti i vari soggetti che, a vario titolo e in modalità diverse, operano con attenzione per realizzare un servizio mensa di qualità in favore dei nostri concittadini più piccoli”.