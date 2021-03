Controlli covid, locali commerciali in regola ma denunce per guida in stato di ebbrezza - Tuttoggi

Carabinieri rilevano una violazione al Dpcm, mentre tre esercizi commerciali sono risultati perfettamente in regola con le disposizioni in vigore.

Bilancio agrodolce per i servizi di controllo durante la pandemia da parte dei Carabinieri della Compagnia di Todi.

Seguendo le direttive impartite dal Comando Provinciale di Perugia, nella giornata di ieri, 2 marzo, sono state controllate diverse persone, contravvenzionandone una soltanto per violazione delle misure disposte per il particolare momento di emergenza, mentre tre esercizi commerciali sono risultati perfettamente in regola con le disposizioni in vigore.

Quattro giovani, invece, sono stati denunciati in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza alcolica, poiché risultati positivi all’etilometro. Ai quattro sono stati anche sequestrati i veicoli e ritirate le patenti di guida.

L’Autorità Giudiziaria e quella Amministrativa sono state informate dai reparti dell’Arma di Todi.

