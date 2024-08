Maxi controlli dei Carabinieri sulle strade: 59enne alla guida ubriaca

Una 59enne perugina è stata denunciata perché trovata alla guida in stato di ebbrezza. Maxi controlli dei Carabinieri di Perugia sulle strade della città, nel corso della notte, in tutto il territorio con l’obiettivo di prevenire e reprimere reati e contrastare l’illegalità.

Il bilancio dei controlli

L’attività ha permesso di sottoporre a controllo oltre 40 autovetture e 65 persone elevando sanzioni per violazioni al codice della strada, in particolare per guida con il telefono cellulare e guida senza la cintura di sicurezza. Nel corso delle verifiche una 59enne perugina, è stata deferita all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza.

Cinque equipaggi impiegati

Il servizio, volto ad aumentare la percezione di sicurezza da parte della popolazione e quindi una costante ed immediata presenza dell’Arma sul territorio, ha previsto l’impiego di 5 equipaggi delle Stazioni Carabinieri della città e del Radiomobile.