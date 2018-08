Controlli carabinieri, droga anche in Piazza Fanti | Giovane denunciato per furto

share

Proseguono i controlli notturni dei carabinieri nel centro storico di Città di Castello. Anche ieri sera (giovedì 23 agosto) i militari in abiti civili hanno controllato alcuni ragazzi in piazza Fanti, trovandogli addosso modiche quantità di droga leggera. Due ragazzi in particolare, entrambi maggiorenni, uno di origini straniere e un tifernate sono stati segnalati quali assuntori.

Nella mattinata odierna (venerdì 24 agosto), invece, una pattuglia è intervenuta all’interno di un centro commerciale cittadino, dove erano state segnalati alcuni ragazzi con fare sospetto. Uno di questi è stato perquisito e nel suo zaino sono stati trovati profumi e generi alimentari per circa 50 euro di valore, rubati poco prima. Il giovane, anch’esso di origine straniera, è stato denunciato dai carabinieri per furto.

