Controlli anti droga a Narni, segnalate cinque persone come assuntori - Tuttoggi.info

I Carabinieri della Stazione di Narni, durante la decorsa settimana, hanno intensificato i controlli nella città medievale, con particolare attenzione alla prevenzione del traffico di sostanze stupefacenti e al controllo degli stranieri presenti sul territorio.

Durante le operazioni, che si sono svolte in diverse fasce orarie, sia nel centro storico che nella zona di Stifone, meta gettonata da turisti provenienti da fuori Regione, i Carabinieri hanno effettuato numerosi posti di controllo ed ispezioni a soggetti “sospetti”, con particolare attenzione alla prevenzione del fenomeno dello spaccio di droga.

A seguito dei controlli, per due ragazze di 18 e 19 anni di Narni e Assisi e tre uomini tra cui un 17enne di Terni e un 24enne romano, sono state effettuate le segnalazioni amministrative agli uffici competenti della Prefettura di Terni per violazione dell’art. 75 del D.P.R. 309/90, per il possesso di sostanze stupefacenti per uso personale, per un totale di 17 grammi di hashish posto sotto sequestro e il ritiro di una patente di guida. L’operazione rientra in una serie di iniziative tese a garantire la sicurezza pubblica e a contrastare la diffusione di attività illecite, in particolare lo spaccio di stupefacenti. I Carabinieri di Narni continueranno a mantenere alta l’attenzione sul territorio, per prevenire e reprimere fenomeni di criminalità e per garantire un ambiente sicuro e sereno per tutti i cittadini durante il periodo di Ferragosto.