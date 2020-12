Controlli anti-covid, arrestati due ragazzi con più di 100 grammi di droga in auto - Tuttoggi

I due ragazzi, 20enni del luogo con precedenti, alla vista della pattuglia, hanno tentato invano la fuga, bloccati dai Carabinieri.

Nella serata del 25 dicembre, i militari della Stazione di Bevagna, durante un controllo del territorio per la verifica del rispetto delle misure anti-Covid 19, hanno fermato una vettura con a bordo due giovani di 21 e 22 anni, di nazionalità italiana e già noti alle forze di polizia.

Alla vista della pattuglia, i due hanno tentato invano la fuga, bloccati dai Carabinieri. Nella successiva perquisizione personale e veicolare, sono stati così trovati:

un panetto di hashish di 100 grammi;

tre bustine per un totale di 8 grammi ancora di hashish;

2 bustine con 11 grammi di sostanza stupefacente tipo marijuana;

circa 900 euro in contanti;

materiale per il confezionamento dello stupefacente.

Successivamente, in seguito a una perquisizione domiciliare, è stata trovato nell’abitazione di uno dei due giovani un bilancino di precisione ed ulteriore materiale per il confezionamento dello stupefacente, oltre ad altri 2 grammi di marijuana.

Al termine delle formalità di rito, i due ragazzi sono stati dichiarati in arresto e condotti presso il proprio domicilio in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida, che si è tenuta oggi, 26 dicembre , con la conferma degli arresti.