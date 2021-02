Controlli anti Covid, ad Assisi in campo la municipale - Tuttoggi

Richiamati al rispetto delle regole anche alcuni ragazzi che erano in gruppo senza mascherine

Aumentano i controlli anti Covid ad Assisi, dove peraltro gli agenti della municipale, coordinati dal comandante Antonio Gentili, hanno individuato un gruppo di ragazzi che vicino la stazione ferroviaria, nei pressi di un noto locale di ristorazione, si intrattenevano senza indossare la mascherina e senza rispettare la distanza interpersonale.

La giunta ha disposto il rafforzamento dei controlli della polizia locale in tutte le aree e i luoghi di aggregazione della città per verificare l’osservanza delle regole. “Dobbiamo assolutamente tenere alta la guardia – ha detto il sindaco Stefania Proietti, ricordando come da lunedì sarà rossa gran parte dell’Umbria e come molti territori a rischio confinano con Assisi – perché la situazione è veramente delicata. Raccomando tutti, adulti e giovani, a seguire con scrupolo le normative prescritte. Mi appello al senso di responsabilità di tutti i cittadini affinché non ci siano assembramenti alle fermate degli autobus, nelle aree verdi, davanti ai locali perché soltanto rispettando le regole possiamo uscire dalla pandemia”.