Controlli anti Covid, 8 multe dai vigili | Segnalato un 18enne che ha violato la quarantena

Violate le norme sugli spostamenti e sul consumo di bevande alcoliche all'aperto | Vari sopralluoghi negli stabili di Ponte Felcino

C’è anche un ragazzo, appena diciottenne, tra la persone sanzionate dalla polizia municipale nell’ambito dei controlli anti Covid. In base al portale della Asl doveva essere in isolamento fiduciario, perché contatto diretto di un caso positivo. E invece gli agenti lo hanno trovato in giro.

Otto le sanzioni in tutto elevate per violazione anti Covis accertate in via dei Priori e in piazza Santo Stefano – dove i controlli sono stati particolarmente intensificati e sono stati sanzionati soprattutto giovani di fuori Perugia – e in zona Fontivegge. Persone sanzionate per ingiustificati spostamenti fuori comune di residenza/domicilio e per il consumo di bevande alcoliche all’aperto, in luogo pubblico.

Segnalato Inoltre alla Prefettura, per l’emissione dei successivi provvedimenti, un assuntore trovato in possesso di modica quantità di marijuana.

Nell’ultima settimana, agenti e ufficiali dell’Ufficio sicurezza urbana hanno poi eseguito e ripetuto accessi in vari stabili a Ponte Felcino, in cui si è confermata la dimora di soggetti con precedenti di polizia vari, rispetto ai quali – stante la mancanza dei presupposti legittimanti l’agibilità dei locali abitati – sono scattate le segnalazioni alle autorità competenti a dichiararne l’inabitabilità.