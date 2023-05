Controlli alla circolazione, denunciati due ubriachi alla guida - Tuttoggi.info

Carabinieri in azione tra Assisi e Bastia Umbra

Due denunce per guida in stato di ebbrezza e una ventina di sanzioni: è il bilancio di una serie di controlli alla circolazione condotti nei quattro giorni del Calendimaggio di Assisi.

Nello specifico un 30enne è stato denunciato perché trovato alla guida con un tasso alcolemico pari a 2,2 g/l; per l’uomo anche il ritiro della patente e il sequestro dell’auto; stessa sorte per un assisano residente a Perugia: anche lui guidava ubriaco e si è visto ritirare la patente, mentre il mezzo, intestato a terzi, è stato affidato ad un suo conoscente.

Per quanto riguarda le sanzioni, due persone sono sanzionate perché guidavano senza indossare la cintura di sicurezza e una terza persona è stata sanzionata per aver effettuato un sorpasso azzardato in un tratto di strada dove non era consentito. Sei le persone sanzionate perché circolavano senza revisione, uno addirittura senza assicurazione RC auto e tre persone perché telefonavano mentre guidavano. Infine, a Bastia Umbra cinque automobilisti sono stati sanzionati perché guidavano contromano in una delle vie del luogo, una donna perché utilizzava il telefono alla guida e un uomo perché circolava senza aver effettuato la prevista revisione periodica.