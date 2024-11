Contro la Cenerentola Legnago arriva solo un pari per un pessimo Perugia (2-2) | Pagelle

Il Perugia non riesce neanche a vincere contro il Legnago ultimo in classifica. Finisce 2-2 in una partita che è la saga degli errori, da una parte e dall’altra, sino a quello compiuto dalla difesa biancorossa, che nel recupero consente ai padroni di casa di pareggiare.

Partita brutta nel primo tempo, con il Perugia che sfiora il gol con la conclusione di Mezzoni, la cui conclusione tocca la parta alta della traversa.

Al 24′ Matos fa tutto bene, tranne la conclusione, telefonata, sulle mani di Rigon.

Al 35′ proprio Matos mette in rete di testa, ma l’arbitro aveva fermato tutto per fuorigioco.

Al 38′ la conclusione di Bartolomei termina alta di poco.

Ma nel finale sale in cattedra il Legnago. Al 42′ Martic dalla distanza colpisce il palo con Gemello ormai battuto. Poi al 45′ i padroni di casa passano con Demirovic, sul cui tiro angolato il portiere del Perugia non arriva.

Zauli prova ad affiancare davanti Sylla a Montevago e proprio quest’ultimo al 28′ trova il colpo vincente in mischia, sugli sviluppi di una punizione messa in mezzo da Palsson.

Il Legnago prova a rispondere con Martic, il cui colpo di testa esce di poco. E un minuto dopo, al 30′, arriva il vantaggio del Grifo con Sylla, che di testa mette in rete il corner calciato da Palsson. Protestano i giocatori del Legnago e la tifoseria di casa per un tocco di mano di Sylla, ma l’arbitro convalida.

Il Perugia però sbanda pericolosamente dietro. Noce ha la palla buona, ma da due passi non riesce a centrare la porta.

Ma quando sembra che il Perugia possa riuscire a portare a casa i 3 punti, pur dopo una prestazione brutta, nel primo minuto di recupera arriva il pari dei padroni di casa con Martic, che sfrutta l’ennesimo buco della difesa biancorossa.

Se a Sassari qualche luce si era vista, questa volta sono calate le tenebre per un Perugia che non è stato in grado di approfittare degli errori di una squadra con evidenti carenze, che anzi ai punti avrebbe anche meritato di vincerla.

La classifica si fa preoccupante per il Grifo, che domenica riceve al Curi una lanciatissima Ternana.

Tabellino e pagelle

Legnago – Perugia 2-2

46′ pt , Demirovic, 28′ st Montevago, 30′ st Sylla, 46′ st Martic

Legnago: Rigon 6, Pelegatti 6, Martic 6.5, Ampollini 6 (39′ st Noce sv), Muteba 6, Ibrahim 6, Franzolini 6 (39′ st Rossi sv), Ruggeri 6.5 Demirovic 6.5 (25′ st D’Amore sv), Palazzino 6 (16′ st Bombagi 6), Basso Ricci 6 (1′ st Sviderkoski 6). All. Contini 6.

Perugia: Gemello 5, Plaia 5, Leo 5, Giraudo 5.5, Mezzoni 5.5, Bartolomei 5.5 (15′ st Di Maggio 6), Torrasi 5 (1′ st Giunti 5.5), Lisi 5 (1′ st Seghetti 5.5), Ricci 5 (16′ st Palsson 6), Montevago 6, Matos 5 (26′ st Sylla 6). All. Zauli 6.