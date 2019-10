Contributo per Centri Sociali e Università della Terza Età, domande entro il 31 ottobre

Il Comune di Foligno, in qualità di capofila della Zona sociale n. 8, riserva parte del Fondo nazionale per le Politiche sociali quale contributo per il finanziamento delle attività dei Centri Sociali e Università della Terza Età che operano sul territorio dei Comuni di Foligno, Bevagna, Gualdo Cattaneo, Montefalco, Nocera Umbra, Sellano, Spello, Trevi e Valtopina.

Possono accedere al contributo i Centri sociali per anziani e le Università della Terza Età in possesso dei seguenti requisiti:

essere iscritti al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato o, in alternativa, al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale ai sensi della L.R. 11/2015;

prevedere nel proprio statuto lo svolgimento di attività di Centro sociale anziani (attività ricreative e promozionali a favore di persone anziane) o, in alternativa, lo svolgimento di attività di Università della terza età (attività formative e ricreative a favore di anziani);

avere sede legale in uno dei Comuni della Zona sociale n. 8 o, in alternativa, avere sede legale in un Comune dell’Umbria e almeno una sede operativa in uno dei Comuni della Zona sociale n. 8, purché tale sede sia prevista nello statuto.

La richiesta deve essere compilata e presentata entro le 12 del 31 ottobre tramite le seguenti modalità:

consegna a mano allo Sportello Unico Integrato del Comune di Foligno – Piazza della Repubblica n. 10;

invio tramite raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Comune di Foligno – Piazza della Repubblica n. 10 (non farà fede il timbro postale di spedizione, ma la data di pervenimento);

invio tramite P.E.C. all’indirizzo comune.foligno@postacert.umbria.it.

Alla richiesta deve essere allegata obbligatoriamente copia di un documento di identità del legale rappresentante del soggetto richiedente.

Entro 30 giorni dal termine ultimo di presentazione delle istanze sarà inviata ai richiedenti comunicazione riportante l’esito della richiesta e l’eventuale contributo concesso.

