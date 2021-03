Contributi affitti, erogati a Todi quasi 85mila euro per 42 nuclei familiari - Tuttoggi

Al bando, aperto dal 15 giugno al 15 luglio 2020, hanno partecipato 52 nuclei familiari, di cui ben 42 sono stati ammessi al finanziamento.

Sono stati erogati in questi giorni dal Comune di Todi i contributi del Fondo Nazionale per l’accesso alle abitazioni in locazione per i quali la Regione Umbria aveva in un primo momento stanziato per il nostro comune circa 44.000 euro.

Su richiesta del Comune di Todi la Regione Umbria ha erogato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1036 del 04/11/2020, altri contributi pari a 40.000 euro circa, andando così a coprire l’intero fabbisogno espresso dalla graduatorie delle domande ammesse al finanziamento.

In questi giorni le famiglie tuderti possono dunque contare su un sostanzioso contributo pari al rimborso del canone di locazione dell’anno 2019.

“Siamo grati alla Regione per l’ulteriore riparto di questo fondo messo a disposizione dei Comuni, che ha potuto garantire la piena soddisfazione dei nuclei familiari richiedenti, che in questo momento rappresentano una boccata d’ossigeno per tante famiglie in difficoltà”, ha commentato Alessia Marta, Assessore Politiche Familiari del Comune di Todi. “Stiamo lavorando perché le famiglie sentano sempre meno il peso delle chiusure e della crisi derivante, con la speranza che la bella stagione ci faccia dimenticare un brutto periodo, come è accaduto lo scorso anno”.