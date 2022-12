Contributi a Enti e Associazioni Spoleto, domande di concessione entro il 21 dicembre - Tuttoggi

Per il 2022 il Comune di Spoleto può erogare contributi fino all’importo massimo complessivo di € 25.000,00

Concessione di contributi ad enti e associazioni per la realizzazione di iniziative di interesse generale e senza fine di lucro. È in scadenza l’avviso pubblicato dal Comune di Spoleto, il termine è fissato per mercoledì 21 dicembre, che permette di ottenere una serie di vantaggi economici nei settori socio-assistenziale, culturale, educativo, ambientale, ricreativo e sportivo, impegno civile e umanitario, sviluppo turistico ed economico.

Per il 2022 il Comune di Spoleto può erogare contributi fino all’importo massimo complessivo di € 25.000,00: il 15%, pari a € 3.750,00, è destinato ad attività socio-aggregative, di impegno civile e umanitario e di prevenzione del disagio sociale; il 10% ad attività per lo sviluppo di politiche giovanili (€ 2.500,00); per le attività culturali e celebrative è previsto un altro 15% (€ 3.750,00), mentre a quelle educative e scolastiche andranno € 2.500,00 (10% ).