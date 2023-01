Contributi a 324 imprese umbre dalla Cciaa, ci sono le graduatorie

Si tratta di quattro bandi per digitalizzazione, export, orientamento e turismo | Mencaroni: snellezza burocratica per dare respiro alle imprese

Pubblicate in tempi molto rapidi, a due mesi dall’uscita di quattro bandi di contributo lanciati dalla Camera di Commercio dell’Umbria, le graduatorie di ammissione che prevedono uno stanziamento totale pari a 919mila euro, per una platea generale di 234 imprese ammesse su un totale di 392 domande pervenute, con il 60% circa delle richieste ammesse al finanziamento.

I bandi in questione supportano gli investimenti delle imprese in digitalizzazione, internazionalizzazione, innovazione per la filiera turistico-culturale e per i percorsi di alternanza scuola-lavoro. Un’importante boccata di ossigeno per le realtà economiche locali e una spinta alla loro crescita, come testimoniano anche le tipologie degli investimenti finanziabili per i quali le imprese hanno inviato le richieste di contributo.