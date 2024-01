Contratto Minimetrò a Umbria Tpl, il Comune risparmia un milione l’anno

Via liberà all'unanimità dalla terza Commissione consiliare comunale

Via libera all’unanimità, dalla III Commissione consiliare comunale permanente, al trasferimento all’Agenzia unica Umbria TPL e mobilità S.P.A. del contratto di servizio Minimetrò stipulato per atto pubblico amministrativo informatico tra Minimetrò S.P.A. e il Comune di Perugia, il 28 gennaio 2021.

L’assessore Cristina Bertinelli e la dirigente Margherita Ambrosi hanno spiegato che l’articolo 19-bis, comma 1, della legge regionale 37 del 1998 sul trasporto pubblico regionale e locale stabilisce che “le attività di tpl sono svolte dall’Agenzia unica per la mobilità e il trasporto pubblico locale. È individuata quale Agenzia unica, attivata formalmente con DGR n.1050 del 29.10.2021, la società Umbria TPL e Mobilità S.p.A.

In questo contesto con deliberazione n.14 del 27.02.2023 il Consiglio comunale ha approvato lo schema di “Protocollo d’Intesa tra enti territoriali per la regolazione delle attività inerenti i servizi di Trasporto Pubblico Locale nel bacino di mobilità della Regione Umbria, ai sensi della L.R. n. 37/1998 e s.m.i.”, dando atto che, previo apposito atto di indirizzo, il Comune di Perugia avrebbe proceduto al trasferimento dei contratti di TPL all’Agenzia Unica.

Essendo previsto nella legge regionale 37 del 1998 che i Comuni possono trasferire all’agenzia unica, oltre ai contratti di servizio di trasporto su gomma, anche altri contratti di servizio tpl, il Comune di Perugia ha ritenuto conveniente per l’Ente, sia dal punto di vista fiscale che organizzativo, procedere al trasferimento a favore di Umbria TPL e Mobilità S.p.A., delle funzioni connesse alla gestione, controllo, monitoraggio e verifica del “contratto di servizio minimetrò”.

Con l’atto in esame pertanto il Comune provvede ad individuare l’atto di indirizzo volto a disciplinare e regolamentare le funzioni conseguenti al trasferimento del contratto di servizio Minimetrò.

Gli indirizzi formulati

In merito alla disciplina dei rapporti derivanti dal contratto si prevede il mantenimento di tutte le attuali funzioni in capo alla società Minimetrò Spa con controlli in capo all’agenzia unica.

Permarranno invariate le prestazioni ed obblighi di servizio a carico di Minimetrò spa: in particolare infatti, i servizi oggetto di affidamento, dovranno continuare a svolgersi in conformità al Programma di Esercizio adottato dal Comune.

A seguito dell’adozione dell’atto tutte le responsabilità passano in capo all’Agenzia unica che dovrà presentare semestralmente al Comune di Perugia prospetti con il dettaglio dei servizi, dei corrispettivi pagati all’affidataria, dei ricavi e dei valori economici introitati dalla predetta società in relazione alla gestione del servizio.

Il risparmio

L’assessore Bertinelli ha spiegato che in virtù delle operazioni di trasferimento del tpl all’Agenzia unica è stimato un risparmio di circa un milione di euro l’anno per il Comune di Perugia.

L’avv. Maria Balsamo, amministratore unico dell’agenzia per la mobilità ed il trasporto, ha confermato che l’atto in esame va in continuità con il documento di indirizzo approvato da parte di tutti gli enti locali del bacino. L’agenzia, in base a ciò, è quindi chiamata a subentrare nei vari rapporti in essere dando esecuzione, come nel caso di specie, al contratto stipulato tra Comune di Perugia e società Minimetrò, con conseguenti compiti di controllo e monitoraggio del servizio.

Nel ricordare che il contratto relativo al Minimetrò è particolare per le sue caratteristiche peculiari, Casaioli ha espresso l’auspicio affinché al più presto questo sistema di trasporto venga inserito tra i servizi indispensabili di livello regionale, entrando nel lotto di quelli che concorrono alla distribuzione delle risorse tra gli enti. Un obiettivo che, con la messa a gara del tpl, potrà essere raggiunto concretamente.

Alla seduta hanno partecipato anche il dott. Pasquale Pasquini coordinatore responsabile dell’Agenzia Unica Regionale per la mobilità e il trasporto pubblico locale, il dott. Sandro Paiano Amministratore unico di Minimetrò Spa e la dott.ssa Monia Mariani sempre di Minimetrò Spa.