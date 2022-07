Conto alla rovescia per Orvieto Sound Festival, protagonisti Rkomi, Noemi e Carmen Consoli - Tuttoggi

“Rinnovare e far accrescere l’emozione e la sfida che abbiamo vissuto nella prima edizione in piena emergenza ci sembra un traguardo e vorremmo fosse una vera rinascita. Orvieto sta rispondendo con autentico entusiasmo. Piazza del Popolo luogo simbolo d’incontro della città per tre giorni lascia spazio alla forza aggregante della musica“ dice il direttore artistico Pino Strabioli.

L’Orvieto Sound Festival è un evento fortemente voluto dal Comune di Orvieto e da OTRlive, insieme nell’organizzazione del Festival. I biglietti per i concerti sono disponibili su ticketone.it