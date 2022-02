Continue violenze e minacce a madre e sorella, gli estorceva denaro per la droga - Tuttoggi

Le due donne hanno trovato il coraggio di denunciare alla Polizia le continue vessazioni, il giudice ha deciso per l'allontanamento dalla casa familiare

Aveva costretto più volte la madre e la sorella, con violenze e minacce, a farsi consegnare del denaro, utilizzato poi per acquistare la droga.

Vessazioni continue che hanno convinto entrambe le donne a richiedere l’aiuto della Polizia di Città di Castello, che in queste ore ha dato esecuzione alla misura cautelare di allontanamento dalla casa familiare.

Il provvedimento è stato disposto dal giudice del Tribunale di Perugia.

L’uomo, con precedenti in materia di sostanze stupefacenti, si sarebbe reso responsabile di continue angherie, che gli sono valse la denuncia per maltrattamenti e, dato che pretendeva sempre soldi, per estorsione.

Il 42enne, oltre al divieto di avvicinamento a mamma e sorella, non potrà neanche più comunicare con loro. Se le violenze e le minacce dovessero ripetersi per l’uomo scatterebbe l’arresto.